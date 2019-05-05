"كلمات ما بعد النفوذ والسلطة"... مقطع مؤثر للملك سلمان يشعل مواقع التواصل

وقال الملك سلمان: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع؟، ونرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”.

وقد أعاد الفنان السعودي فايز المالكي، نشر مقطع الفيديو هذا معلقا: "هذا وهو خادم الحرمين الشريفين، شوفو كلامه رسالة لكل ظالم ولكل واحد شاف نفسه بالمال أو المنصب، يوم من الأيام سيواجه ربه".