"يجب أن يستقيم الحال"... وزير عربي يهاجم السعودية والإمارات (فيديو)

وقال الميسري، خلال لقاء تشاوري عقد بمدينة عدن، أمس السبت، إن "البرنامج المتفق عليه مع التحالف، كان الزحف نحو الشمال لتحرير المناطق من سيطرة الحوثيين، وليس التوجه إلى الشرق، (مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة)".

وأضاف: "أن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب على الانقلابيين الحوثيين، وليست الشراكة في إدارة المحافظات المحررة".

وتابع: "نعتقد أننا ما زلنا دولة، ورغم أننا دولة صاعدة فإنه يجب أن يناط بمؤسسات الدولة الشرعية إدارة المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة". واستطرد قائلا: "يجب أن يعلم التحالف أن من رجال الدولة من لديه الجرأة ليقول لهم: يجب أن يستقيم الحال".