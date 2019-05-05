"يجب أن يستقيم الحال"... وزير عربي يهاجم السعودية والإمارات (فيديو)

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وأضاف: "أن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب على الانقلابيين الحوثيين، وليست الشراكة في إدارة المحافظات المحررة".
وتابع: "نعتقد أننا ما زلنا دولة، ورغم أننا دولة صاعدة فإنه يجب أن يناط بمؤسسات الدولة الشرعية إدارة المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة". واستطرد قائلا: "يجب أن يعلم التحالف أن من رجال الدولة من لديه الجرأة ليقول لهم: يجب أن يستقيم الحال".
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