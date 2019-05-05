مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شرق غزة وحصيلة القتلى ترتفع إلى 13

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وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني "مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي شرق قطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 13 منذ يوم الجمعة الماضي".
© REUTERS / SUHAIB SALEM
فيما أعلن ناطق الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، أنه "أغارت مروحية حربية قبل قليل على ناشط إرهابي شمال قطاع غزة"، فيما ذكر بيان لاحق للجيش الإسرائيلي أنه "تم استهداف 260 موقعاً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ يوم أمس".
ويشهد قطاع غزة تصعيدا أمنيا منذ الليلة قبل الماضية، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قتل مستوطن إسرائيلي جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ مارس/ أذار 2018، حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
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