مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف جيب عسكري (فيديو)

وأفادت بأن الجيب كان مليء بالجنود، ودُمّر شرق بيت حانون. مرجحة مقتل 3 جنود إسرائيليين. ومنوهة إلى أن العملية مصورة. وذلك بحسب موقع "غزة الآن".

وذكرت مصادر فلسطينية، أن كتائب القسام استهدفت الجيب العسكري، من نوع "فولفو"، واستهدف بصاروخ موجه وتم تدميره بالكامل، وبقيت النار مشتعلة فيه لفترة طويلة، دون وصول أي تعزيزات إسرائيلية للمكان.

وأكدت مصادر إسرائيلية إصابة جيب لرجل أمن إسرائيلي في "كيبوتس أور هنير" قرب حدود غزة وإصابة من بداخله بحالة خطيرة.

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، وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، إطلاق صاروخ موجه على مركبة إسرائيلية، ظهر اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن الكتائب: "في إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان.. كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية صهيونية شمال القطاع، بصاروخ موجه مطور، وتصيبها بشكل مباشر".

ومن جانبها، نشرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، شريطا فيديو يوضح من خلاله استهداف المقاومة الفلسطينية لباص إسرائيلي مليء بالجنود، وإن لم يشر إلى وجود قتلى أو إصابات بداخله.