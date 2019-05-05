قبل يوم من مضان... العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا عاجلا

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمره الكريم بتعيين 54 قاضيا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الملكي وما تضمنه من تعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".

وتمنى وزير العدل، "التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم".