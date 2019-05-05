رغم التصعيد في غزة... موقع استخباراتي: مصر تتوسط وإسرائيل ترفض وقف العملية العسكرية

ونشر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، صباح اليوم، الأحد، أن المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يحاولون استمرار العملية العسكرية على قطاع غزة، في حين تحاول مصر التوسط لوقف الحرب.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM

وأورد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أنه أطلق ما يزيد عن 430 صاروخا من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، في حين هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 270 هدفا في داخل قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة عبرية، صباح اليوم الأحد، أنه نتيجة التصعيد الأمني في قطاع غزة، تم الإعلان عن وضع خاص على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

Advertisements

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية، وبأن مستشفى "سوروكا" أعلنت عن حالة الطوارئ فيها، وإجلاء المرضى الموجودين في أقسام غير محصنة إلى أخرى محصنة.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن هناك مجموعة من القرارات الخاصة، منها منع الدراسة، ووقف العمل، ووقف التنزه والذهاب للشواطئ، والتوجه للملاجئ، واستدعاء احتياط، وذلك داخل دائرة نصف قطرها 40 كم من غزة لمدة 48 ساعة.