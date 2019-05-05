إيداع 447 مليون ريال لمستفيدي #حافز.. وتوظيف 6آلاف بالقطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم (الأحد) أكثر من 447 مليون ريال في حسابات ما يزيد على 292 ألف مستفيد ومستفيدة من برنامجي “حافز البحث عن عمل”، و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، عبارة عن استحقاق شهر أبريل 2019م.

وقال البرنامج إن المستفيدين من حافز “البحث عن عمل” عددهم يزيد على 152 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز صعوبة الحصول على عمل” أكثر من 140 ألف مستفيد ومستفيدة.

وأوضح أن نحو 6250 مستفيداً ومستفيدة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص خلال أبريل الماضي، منهم 3416 إناثا و2830 ذكورا.