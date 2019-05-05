- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، لطرح مرئياتهم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”.
وذكرت الهيئة أن الهدف من وضع الضوابط هو ضمان توفير خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة، وحماية مصالح المشتركين وضمان حقهم في إنهاء عقود الاشتراكات عند تدني مستوى الخدمة.
وطالبت بالاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو تسليمها يدويا في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في موعد أقصاه الخميس 30/05/2019م.
كانت هذه تفاصيل خبر #هيئة_الاتصالات تدعو لطرح المرئيات حول مسودة ضوابط الحد الأدنى لسرعة #الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.