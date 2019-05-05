هيئة_الاتصالات تدعو لطرح المرئيات حول مسودة ضوابط الحد الأدنى لسرعة #الإنترنت

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم، لطرح مرئياتهم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”.

وذكرت الهيئة أن الهدف من وضع الضوابط هو ضمان توفير خدمات الإنترنت بجودة عالية وأسعار مناسبة، وضمان التزام مقدمي الخدمة بمعايير الجودة، وحماية مصالح المشتركين وضمان حقهم في إنهاء عقود الاشتراكات عند تدني مستوى الخدمة.

وطالبت بالاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو تسليمها يدويا في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في موعد أقصاه الخميس 30/05/2019م.