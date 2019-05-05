قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس.. بينهم أخوين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين بينهم أخوين من نابلس. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلاطة شرق نابل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أخوين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها ، فيما داهمت قرية عوريف جنوبا، واعتقلت مواطن فلسطيني.

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