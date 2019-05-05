ضبط مواطن بحوزته مئات الحبوب المخدرة وحشيش بالأفلاج

صحيفة الخليج الالكترونية تمكّن مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط مواطن بحوزته أكثر من ألف حبة مخدرة وقطعة حشيش. واستوقف رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش” أول أمس الجمعة، مركبة صغيرة يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره، قادمة باتجاه الجنوب، وبعد استيقافها وإخضاعها للتفتيش عُثِر بداخلها على 1100 حبة من الحبوب المخدرة وقطعة حشيش. تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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