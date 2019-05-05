الحرس_الوطني: بدء القبول للوظائف النسائية على 3 رتب

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اليوم (الاحد)، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً للوظائف النسائية لرتب (وكيل رقيب – عريف – وجندي)، لخريجات الجامعات وكليات التقنية أو الحاصلات على الثانوية العامة، والدبلوم بعد الثانويه العامة.
ودعت الوزارة الراغبات في التقديم للدخول على الرابط للاطلاع على الشروط، لافتةً إلى أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدمة مخالفة للشروط أو قامت بإدخال معلومات غير صحيحة.
وأبانت أن الأولوية للمتقدمات الحائزات على المؤهل الأعلى وخبرة سابقة في المجال الأمني، داعيةً لإرفاق ما يثبت مكان الإقامة الدائم (صك ملك – فاتورة كهرباء – وعقد إيجار).
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