تعرف على عدد ساعات العمل خلال #شهر_رمضان في منشآت #القطاع_الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص تبلغ 6 ساعات في اليوم. ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى الإلتزام بهذه التعليمات وفقاً لنظام العمل. وينتظر أن تعقد المحكمة العليا جلسة اليوم (الأحد) لإصدار قرار بما يثبت لديها حول هلال شهر رمضان بعد تعذر رؤيته الليلة الماضية.

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