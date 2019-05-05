الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للغبار على #نجران.. تستمر حتى الـ9 مساءً

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شروره، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.