أبها ينشد الصدارة و #ضمك لضمان التأهل

ابها

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 5 مباريات تجمع أبها مع نجران، والطائي مع ضمك، والعدالة مع القيصومة، والكوكب مع هجر، والعين مع الخليج.

فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز يستقبل أبها المتصدر بـ 65 نقطة – والذي ضمن الصعود لدوري المحترفين – ضيفه نجران السادس بـ 48 نقطة.

ويواجه الطائي السابع بـ 48 نقطة ضيفه ضمك الثاني برصيد 63 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

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ويستقبل العدالة الرابع بـ 58 نقطة ضيفه القيصومة السابع عشر بـ 42 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ويحل الخليج الثالث بـ 58 نقطة ضيفًا على العين الثاني عشر بـ 45 نقطة على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة.

ويحتضن ملعب نادي الشعلة بالخرج مواجهة الكوكب الرابع عشر بـ 44 نقطة مع ضيفه هجر الخامس عشر بـ 43 نقطة.