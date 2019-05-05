شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تحدد عدد ساعات دوام القطاع الخاص خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، على أن عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 6 ساعات يومياً.
ودعت الوزارة جميع المنشآت بالالتزام بهذه التعليمات وفقاً لنظام العمل.
وينتظر أن تعقد المحكمة العليا جلسة اليوم الأحد، لإصدار قرار بما يثبت لديها حول هلال شهر رمضان بعد تعذر رؤيته الليلة الماضية.
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