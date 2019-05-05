شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة وراء هروب «ممارسة صحية» وإحالتها للنيابة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر تفاصيل وملابسات خطيرة وراء واقعة ضبط وزارة الصحة لممارسة صحية بجدة وإحالتها للنيابة العامة قبل أيام، والتي تم إيقافها بعد ممارستها أخطاء طبية وهروبها من مقر عملها النظامي.

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وأكدت مصادر بـ “الصحة” أن الممارسة كانت تقوم بعمليات تجميل خطيرة، وبعد ورود عدة شكاوى منها للصحة هربت من مقر عملها، واستمرت في ممارستها الخاطئة في المنازل عبر الترويج لنفسها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت إحدى المتضررات سعادتها بالقرار إذ تأذت شقيقتها من الممارسة بعد حقن خاطئ أدى إلى تورم شديد بالوجه، وتكتل الفيلر، مع ألم شديد ومضاعفات كبيرة ، بالإضافة إلى وقوع نساء أخريات في فخ الممارسة الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد تلقت عدة شكاوى عن المُمارسة سيئة السمعة والتي تحمل جنسية عربية وأنها موجودة في شارع التحلية بجدة، ولا تزال مستمرة في العمل رغم إيقافها، ليتم القبض عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإحالتها للنيابة العامة .