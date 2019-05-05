انت الان تتابع بعد تعذر الرؤية.. السعودية تعلن أول يوم رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
أعلنت السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، مساء اليوم، السبت، وأن غدا، الأحد، هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وبحسب "العربية.نت"، لم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة. وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة. وبهذا يكون الاثنين فلكيا هو مطلع شهر رمضان في السعودية. وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال دعت، مساء اليوم السبت، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وقالت المحكمة: إن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق 30 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى 29 من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة.وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقا للحسابات الفلكية، أن أول يوم رمضان سيكون بعد غد الاثنين، إذ إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو2019، سيتأخر في الغروب
وقالت المحكمة: إن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق 30 من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى 29 من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة.
وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقا للحسابات الفلكية، أن أول يوم رمضان سيكون بعد غد الاثنين، إذ إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة.
وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقا للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين المقبل الموافق 6 مايو 2019، إذ إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".
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