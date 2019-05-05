أطباء بلا حدود تستأنف أنشطتها في مستشفى بعدن بعد تعليقها لشهر

اسماء السيد - عدن: أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الأحد استئناف أنشطتها في مستشفى في عدن، ثاني أكبر مدينة في اليمن، بعدما علقت عملها هناك لشهر اثر خطف وقتل مريض.

وعلّقت أطباء بلا حدود عملها في مستشفى الصداقة في مطلع نيسان/ابريل بعد قيام مسلحين بتهديد الحراس والعاملين فيه وخطف مصاب عثر عليه لاحقا مقتولاً في الشارع في أحد أحياء المنصورة.

وكتبت المنظمة على تويتر الأحد "استأنف مستشفى عدن الجراحي التابع لأطباء بلا حدود أنشطته اعتباراً من اليوم الخامس من أيار/مايو، بعد شهر من إيقافها".

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ومدينة عدن الواقعة في جنوب البلاد هي منذ 2015 العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا بعدما سيطر الحوثيون على صنعاء.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومةً.

ودمر أو تضرر العديد من المستشفيات في البلد الذي يعتمد بشكل كبير على مساعدات المنظمات الإنسانية للحصول على خدمات طبية أو غذاء.

