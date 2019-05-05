شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل ستواصل الضربات المكثفة على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه أمر القوات الإسرائيلية بمواصلة الهجمات على قطاع غزة والانتشار بكثافة حول القطاع الفلسطينى بعد تصاعد للقتال عبر الحدود على مدى يومين.
وأضاف نتنياهو الذى يتولى أيضا منصب وزير الدفاع فى بيان "أصدرت توجيهات لقوات الدفاع الإسرائيلية هذا الصباح بمواصلة الضربات المكثفة على قطاع غزة كما أصدرت تعليمات بتعزيز القوات حول قطاع غزة بالدبابات والمدفعية وقوات المشاة".
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