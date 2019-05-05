وكتب على القذيفة التذكارية: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية. ونظم احتفال شعبي شارك فيه وزير الدفاع إلياس بو صعب، والنائب سيمون أبي رميا، ومسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو. وأثارت صورة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله اللبناني جدلا واسعا في لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة... "حزب الله" يقدم قذيفة صاروخية لوزير الخارجية اللبناني كهدية رمزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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