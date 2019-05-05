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© Sputnik . Pavel Gerasimov
وفي وقت سابق أعلن محامو المواطنة الروسية المحتجزة في الكويت، ماريا لازاريفا، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن المحكمة رفضت للمرة الرابعة إطلاق سراحها.
ووفقا لمعلومات المحامين ، فإن "احتجاز لازاريفا غير عادل وعدم الرغبة بإطلاق سراحها على الأقل بضمانة مالية، يثير تساؤلات جدية حول دوافع تصرفات أولئك الذين يحتجزونها في السجن".
وأشار المحامون إلى أن موكلتهم تحتجز في ظروف "غير إنسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة كويتية تطالب بـ65 مليون دولار لإخلاء سبيل مواطنة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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