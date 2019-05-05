الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية لملاحقة فلول "داعش" (صور)

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بمساندة طيران الجيش انطلقت بعملية أمنية من ثلاثة محاور لملاحقة فلول "داعش" في صحراء صلاح الدين"، لافتا إلى أن "العملية تهدف إلى تفتيش الصحراء لتأمينها بالكامل من خلايا التنظيم الإجرامي".

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.