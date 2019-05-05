انت الان تتابع الاحتلال يقصف غزة مجددا.. وغلق الموانئ وحظر الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قصف سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم السبت، مرصدًا فلسطينيا بجنوب قطاع غزة، واستهدف مجموعة تتبع المقاومة شمال غرب بيت لاهيا. وذكرت "روسيا اليوم" أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجراح مختلفة. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع مستوى الاستعداد في جميع المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن ناشطين فلسطينيين أطلقوا وابلا من الصواريخ باتجاه مدن وقرى إسرائيلية؛ ما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية.
وذكر الجيش أن ما لا يقل عن 150 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل. ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى إسرائيليين، وقال الجيش إن "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض الكثير من هذه الصواريخ. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ومنع الصيد
وذكر الجيش أن ما لا يقل عن 150 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأن بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.
ولم ترد تقارير عن وقوع أي قتلى إسرائيليين، وقال الجيش إن "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض الكثير من هذه الصواريخ.
كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ومنع الصيد قبالة سواحل القطاع.
من جانبها، وجهت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هددت فيها باتساع دائرة قصف المقاومة، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.
وقالت، في رسالة صوتية بثتها عبر موقعها الرسمي: "دائرة النار تتسع.. مفاعيل ديمونا وميناء أسدود ومطار بن جوريون ومصافي حيفا".
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