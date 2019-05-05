اقتراح «المجلسين» يضع السودان على طريق حل الأزمة

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أحاط بملف انتقال السلطة كثير من المخاوف، فما بين مخاوف من تمسك المجلس العسكري بالسلطة وانتشار الميليشيات كان يخشى البعض ألّا يكون الطريق إلى الديمقراطية في السودان سهلا

يبدو أن السودان بدأ يخطو أولى خطواته في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السودانية بعد المقترح الذي قدمته لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، تضم شخصيات قومية، لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية. فقد توصلت الأطراف المتفاوضة إلى توافق، بعد قبول كتل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" مقترحًا تقدمت به لجنة الخبراء التي حاولت تقريب وجهات النظر، ولاقى المقترح موافقة من جميع الأطراف، من حيث المبدأ، وينتظر أن يعقد التحالف، الذي يتولى التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، اجتماعًا يعلن فيه موافقته النهائية على المقترح.

وتضمن المقترح الذي تقدمت به لجنة الوساطة المكونة من شخصيات وطنية، مجلسا سياديا من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشتركا مكونًا من 7 عسكريين و3 مدنيين، وذكرت أن المجلس العسكري قبلَ مقترحاتها. تأتي موافقة المجلس العسكري رغم إعلان مسؤول عسكري من قبل، أن المجلس الحاكم لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي

وتضمن المقترح الذي تقدمت به لجنة الوساطة المكونة من شخصيات وطنية، مجلسا سياديا من 7 مدنيين و3 عسكريين، ومجلس دفاع مشتركا مكونًا من 7 عسكريين و3 مدنيين، وذكرت أن المجلس العسكري قبلَ مقترحاتها. تأتي موافقة المجلس العسكري رغم إعلان مسؤول عسكري من قبل، أن المجلس الحاكم لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، مشددًا على أن ذلك خط أحمر، إلا أن ضغط الشارع الذي يطالب الجيش بتسليم السلطة إلى مدنيين، يبدو أنه قد غيّر من موقف المجلس العسكري، وفقًا لـ"بي بي سي".

وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية سودانية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال أسامة داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى. هل ينهي «المجلس المدني» الحراك في السودان؟

والتقت أطراف من الوساطة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترح الذي وعد بدراسته. وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان أعلنت خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أنها قدمت وثيقة شاملة للمجلس العسكري، مؤكدة أنها قابلة للنقاش والتعديل، موضحة أن الوثيقة المقدمة ليست دستورا انتقاليا، بل تعد جزءًا منه لحكم الفترة الانتقالية لمدة 4 سنوات، وشددت على أنها تعمل على الانتقال من الحكم الشمولي إلى مؤسسات ديمقراطية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

Advertisements وكان الجدل يدور بين قوى الثورة والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد حول عدة نقاط، أهمها طول الفترة الانتقالية وحجم صلاحيات المجلس الانتقالي، ومَن ستكون بيده إدارة الوزارات السيادية إلى جانب حجم التمثيل ما بين مدني وعسكري. سبقت هذا المقترح الذي قدمته لجنة الوساطة أزمات كثيرة أحاطت بملف انتقال السلطة في السودان، فما بين مخاوف من تمسك المجلس العسكري بالسلطة وانتشار الميليشيات، كان يخشى البعض ألا يكون الطريق إلى الديمقراطية في السودان سهلا. عضو لجنة التفاوض الممثلة لـ"قوى الحرية والتغيير"، ساطع أحمد الحاج، كشف عن اجتماع يعقده التحالف لاحقا للنظر في بعض التحفظات على البنود الواردة في المقترح، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين المجلسين المقترحين وصلاحية كل منهما، فضلا عن الفترة الانتقالية. وأضاف أن المجلس العسكري لم يرد على الوثيقة الدستورية التي سلمها التحالف إليه، أول من أمس، بَيدَ أنه أشار إلى أن مقترحات لجنة الوساطة قد تعطي الوثيقة أبعادًا جديدة، بحسب "الشرق الأوسط". وينتشر في السودان الكثير من الفصائل والميليشيات المسلحة، يُتهم بعضها بجرائم ضد الإنسانية، خصوصًا في دارفور. ومع سيولة المشهد السياسي الحالي في البلاد يخشى من استخدام هذه الميليشيات كورقة يلعب بها البعض لتحقيق أهدافه.

وتحسبا لأمر كهذا، أكد قادة الاحتجاجات في السودان أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع البشير. السودانيون ينتفضون.. «مسيرة الخلاص» مسمار في نعش النظام

وخلال الأسبوع الماضي تصاعدت اتهامات للمشاركين في الحراك بالشارع السوداني بأنهم مجموعة من العلمانيين والاشتراكيين الذين يريدون تغيير وجه السودان، البلد العربي ذي الحضور الإسلامي القوي في كل المجالات. خالد الشقراوي، مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات في المغرب، يرى أن الأزمة الحقيقية أن السودان أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، مستشهدًا على ذلك بانتشار السلاح في أيدي ميليشيات بينها خلافات عرقية وقبلية وسياسية.

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