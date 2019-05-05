قريبا من "سبوتيفاي".. تشغيل الموسيقى بأوامر صوتية

يستعد تطبيق سبوتيفاي Spotify السويدي المشغل للموسيقى لإضافة تقنية الأوامر الصوتية له، بمنح مستخدميه القدرة على تشغيل مقاطع الموسيقى التي تقدم على التطبيق في صورة مقطع ترويجي، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "زا فيرج" فإن سبوتيفاي Spotify يقوم ببث عدد من الإعلانات الترويجية لأحدث الأغاني، وفي حالة أعجب بها أحد مستخدميه يمكن توجيه أمر صوتي بتشغيل الأغنية كاملة.

ويختبر سبوتيفاي Spotify هذه التقنية الجديدة على مجموعة محددة من المستخدمين قبل نشرها بشكل موسع على جميع مستخدمي التطبيق حول العالم.

وتستجيب التقنية الجديدة من سبوتيفاي Spotify لكلمة محددة هي play now، أو "فعلها الآن"، ليتم تشغيل المقطع الصوتي المقتضب، وستكون سماعات الهاتف في حالة الاستعداد لتلقي الأمر الصوتي في وقت تشغيل الإعلان الصوتي للأغاني.

وسيفور تطبيق سبوتيفاي Spotify تقنية الأوامر الصوتية لمستخدمي أنظمة iOS وأندرويد بعد التأكد من كفاءتها.