16 مليار دولار حجم سوق الألعاب الإلكترونية في الصين عام 2023

قال تقرير صدر مؤخراً عن شركة استشارات رائدة في سوق الألعاب الإلكترونية، إنه بحلول عام 2023، سيكون هناك ما يقدر بنحو 354 مليون لاعب للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في الصين، أي أكثر من إجمالي سكان أمريكا، مقدرا حجم صناعة الألعاب في الصين بنحو 16 مليار دولار في نفس العام، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت شركة الأبحاث والاستشارات الرائدة في سوق الألعاب الآسيوية "نيكو بارتنرز" إنه رغم اللوائح الصارمة التي وضعتها السلطات الصينية على الألعاب الإلكترونية في البلاد، حقق اللاعبون في الصين عائدات تقدر بنحو 34.4 مليار دولار خلال عام 2018.

وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "سوهو" الصينية كانت قد فرضت السلطات الصينية حظراً في مارس/آذار 2018، لمنع إصدار تراخيص ألعاب إلكترونية جديدة استمر قرابة عام كامل، إلا أن أعداد لاعبي الألعاب الإلكترونية على الإنترنت زاد بنسبة 9.6% في البلاد، ليصل إلى 484 مليون شخص حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

وتعد "الرياضة الإلكترونية" أقوى محرك نمو لسوق ألعاب الإنترنت في الصين، حيث بلغت إيرادات "الرياضة الإلكترونية" نحو 6.3 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل 41.4٪ من إجمالي إيرادات الصناعة في البلاد، في حين أنه من المتوقع أن يصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2023.

والرياضة الإلكترونية هي مصطلح عالمي يطلق على منافسات ألعاب الفيديو، حيث يتنافس اللاعبون على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية بهدف الفوز بجوائز معنوية ومادية.

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وكان قد أعرب المسؤولون الصينيون مراراً وتكراراً عن مخاوفهم بشأن الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى الإدمان ونقص الإنتاجية بشكل عام، الأمر الذي دفع الجهات التنظيمية الصينية إلى وضع حدود زمنية إلزامية للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

كانت قد بدأت تينسنت أكبر شركة ألعاب فيديو في الصين، وأكبر ناشر في العالم في تطبيق قيود إلزامية على السن في العام الماضي، بينما كانت الحكومة الصينية لا تزال تمنع الإصدارات الجديدة.

وكان اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا مقيدين باللعب لمدة ساعتين فقط في اليوم، بينما كان اللاعبون الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا مقيدين بساعة واحدة في اليوم، يتم فحص اسم كل لاعب وعمره على قاعدة بيانات المواطن الوطنية التي تحتفظ بها وزارة الأمن العام الصينية.

كما أطلقت تينسنت أيضًا برنامج التعرف على الوجه في سبتمبر/أيلول عام 2018، بدءًا من الآلاف من اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي والذين يعيشون في بكين وشنتشن، وذلك لمراقبة ممارسة الأطفال لألعاب الفيديو.