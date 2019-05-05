محمد بن راشد يشهد سباق 2000 غينيز الإنجليزي للخيول

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سباق 2000 غينيز الإنجليزي الكلاسيكي، الذي أقيم على مضمار “نيوماركت رولي مايل” العريق بإنجلترا، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية بالاضافة إلى أبرز الخيول الإماراتية.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتمتع به سباق الغينيز الإنجليزي أحد أعرق السباقات الكلاسيكية العالمية للخيول، وبما يحظى به من تنظيم محكم وعمل دؤوب لتوفير كافة مقومات الراحة للفرسان والخيول المشاركة وكذلك لحضور الحدث الرياضي الكبير والذين قدموا من شتى أنحاء العالم.

وواصلت خيول الإمارات انتصاراتها منتزعة صدارة أحد أقوى الأشواط في سباق الغينيز لهذا اليوم شوط “جوكي كلوب هاوس” لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، إذ أحرز المركز الأول المهر “كوميونيك” لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بقيادة الفارس “سيلفستر دي سوزا” وبإشراف المدرب “مارك جونستون”، كما كان المركز الثاني من نصيب دولة الامارات بواسطة الجواد “ديفوي” للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس “ديفيد إيجان”، وبإشراف المدرب “روجر فاريان”.

وتسلم جائزة الفوز بالشوط نيابة عن المالك الشيخ حمد بن دلموك ال مكتوم وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار.

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ونجحت خيول الامارات في تحقيق ثنائية عبر شوط “هافانا غولد هانديكاب” والذي شهد صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوية، وقد انتزع لقب هذا الشوط المهر “مُيسر” لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقيادة الفارس “جيم كراولي” وبإشراف المدرب “ريتشارد هانون” أما المركز الثاني فقد ناله المهر “مواكب” لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس “ديفيد إيجان” وبإشراف المدرب “روجر فاريان”.

وشهد شوط “نيو ماركت ستيكس” لمسافة الميل وربع الميل، صراعاً ساخناً بين 4 خيول قوية لتنتهي المنافسة بثنائية إمارتية بواسطة المهر “يو ايه إئي جويل” للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس “ديفيد إيجان” وبإشراف المدرب “روجر فاريان”، أما المركز الثاني فقد حصده المهر “والكينغ ذا ساند” لسعيد سهيل بقيادة الفارس “ريان مور” وبإشراف المدرب “ريتشارد هانون”.

وقد ظفر بلقب سباق 2000 غينيز الإنجليزي لمسافة الميل للفئة الأولى المهر “ماغنا غريسيا” متفوقاً على 19 خيلاً بقيادة الفارس “دوناشا أوبرين” وبإشراف المدرب “إيدن أوبرين”.

حضر فعاليات اليوم الأول من سباق الغينيز عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول والمدربين وجمع من المهتمين بهذه الرياضة. وام