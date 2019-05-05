20 سلعة بسلة رمضان في أبوظبي التعاونية

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أبوظبي – الوطن

تطرح جمعية أبوظبي التعاونية 3 أنواع من السلال تشمل الأولى 17 والثانية 19 والثالثة 20 سلعة، وتباع السلة الأولى بـ 99 درهماً لـ17 سلعة قيمتها خارج السلة 152 درهماً وتضم: عبوة زيت دوار الشمس سعة 1 لتر «سندس»، وعبوة مركز فواكه طبيعي سعة 725 مل «التعاون»، وعبوة قمر الدين زنة 400 جرام، وأكياس شاي 50 قطعة عدد 2 عبوة «الكوزي»، حليب مركز 170 جراماً، عدد 6 عبوات «سندس» ومعكرونة زنة 400 جرام، عدد 4 أكياس «سندس»، ومعجون طماطم زنة 70 جراماً، عدد 6 عبوات «سندس»، وعبوة «سميد» زنة 500 جرام نوع «صفا»، و6 علب كريم كراميل زنة الواحدة 70 جراماً «صف»، وكيس طحين فاخر زنة 2 كيلو جرام «البيكر»، وعبوة مسحوق كاسترد زنة 300 جرام «كاكوليكس»، وعبوة شوفان أبيض زنة 500 جرام «كويكر»، وكيس سكر زنة 2 كيلو جرام، وعبوة أرز بسمتي «باكستاني» من زنة 5 كيلو جرامات، وعبوة حمص زنة كيلو جرام واحد، وعبوة تمر الإحساء زنة 500 جرام.

وأما السلة الثانية والبالغ سعرها 149 درهماً لـ 19 سلعة تباع خارج السلة بـ219 درهماً فتشمل: 3 عبوات فول مدمس زنة الواحدة 400 جرام من نوع «لونا»، ومركزاً طبيعياً سعة 710 مل «فيمتو»، وعبوة قمر الدين 400 جرام، ومسحوق برتقال زنة 500 جرام من نوع «تانج» وعبوة أكياس شاي عدد 80 من نوع «ليبتون»، وحليباً مركزاً زنة 170 جراماً عدد 6 أنواع «لونا»، ومعجون طماطم زنة 135 جراماً عدد 8 كيه دي دي، ومسحوق كاسترد زنة 300 جرام «فوستر كلاركس»، وسميد 500 جرام ماكليكس، وعبوة طحين فاخر زنة 1 كيلو جرام «المطاحن الكبرى» وعبوة سكر زنة 3 كيلو جرامات «إس آي إس»، وعبوة حمص أبيض زنة 1 كيلو جرام، وعبوة تمر الإحساء زنة 500 جرام، و6 قطع كريم كراميل زنة الواحدة 70 جراماً نوع «صفا»، وهريس زنة 2.5 كيلو جرام «المطاحن الكبرى، وعبوة زيت دوار الشمس سعة 1.8 لتر + 750 مل «الكوزي»، وعبوة أرز بسمتي باكستاني زنة 5 كيلو جرامات «مبارك»، وعبوة شوفان أبيض زنة 500 جرام «كويكر»، وسباجيتي زنة 400 جرام عدد 4 أنواع «الخليجية».

وأما السلة الثالثة والتي تباع بـ199 درهماً بانخفاض عن قيمتها الأصلية البالغة 305 دراهم، فتحتوي على 20 سلعة هي: عدد 3 عبوات فول مدمس زنة الواحدة 400 جرام من نوع «لونا»، وزيت دوار الشمس 1.8 لتر عدد 2 عبوة «كورولي» ، وعبوة زيت زيتون بكر سعة 500 مل «سيرجيلاً»، ومركز فواكه طبيعي سعة 710 مل «فيمتو»، وعبوة قمر الدين زنة 400 جرام، ومسحوق عصير برتقال زنة 500 جرام «تانج» وأكياس شاي عدد 80 نوع «ليبتون»، وحليب مركز 170 جراماً، عدد 6 عبوات صغيرة من نوع «لونا»، ومعكرونة كورني 400 جرام لعدد 4 عبوات «معكرونة الإمارات»، ومعجون طماطم زنة 135 جراماً، عدد 8 كيه دي دي، وعبوة أرز بسمتي هنمدي زنة 5 كيلو جرامات «تلدا»، ومسحوق كاسترد زنة 300 جرام من نوع «فوستر كلاركس» وعبوة سميد زنة 500 جرام «مكوليكس»، وعبوة طحين فاخر زنة كيلو جرام «المطاحن الكبرى»، وعبوة سكر زنة 3 كيلو جرامات «إس أبي إس»، وعبوة شوفان للطبخ زنة 500 جرام «كويكر» وعبوة حمص أبيض زنة 1 كيلو جرام، وعبوة تمر خلاص رنة 1 كيلو جرام، وكريم كراميل زنة 70 جراماً عدد 6 عبوات «صفا» وهريس زنة 2.5 كيلو جرام «المطاحن الكبرى».