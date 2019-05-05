حكم بالسجن على شقيق الرئيس الإيراني بتهم فساد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty حسين هو الشقيق الأصغر للرئيس حسن روحاني

ونقلت الوكالة عن حميد رضا حسيني المسؤول القضائي قوله أن "هذا الشخص (حسين فريدون) لم تتم إدانته في بعض التهم ، بينما حُكم عليه بالسجن بتهم أخرى".

وأضاف حسيني أنه لم يتمكن من إعطاء تفاصيل لأن الحكم يمكن الاستئناف عليه.

وبدأت محاكمة فريدون، إلى جانب ستة متهمين آخرين، في فبراير دون أن يقدم القضاء تفاصيل عن التهم.

وكان فريدون قد احتُجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة.

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وكان فريدون مستشارا مقرب للرئيس ودبلوماسي بارز شارك في محادثات أدت إلى اتفاق نووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وقد نفى القضاء وجود أي دوافع سياسية في القضايا التي يحاكم فيها فريدون.

وكان الرئيس روحاني قد غير اسمه من حسن فريدون إلى حسن روحاني بعد سيطرة الملالي على السلطة عام 1979.