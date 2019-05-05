دانت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق صواريخ من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل، معبّرةً عن دعمها «حقّ الإسرائيليّين» في الدفاع عن أنفسهم، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة، السبت.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة، مورجان أورتاغوس: «تدين الولايات المتحدة بشدّة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء» في إسرائيل.
أضافت: «ندعو المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فوراً»، متابعة: «نحن نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة»، على حد قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: ندعم «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد صواريخ غزة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.