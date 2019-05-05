شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة نينوى تنفى وقوف أحد عناصر الحشد الشعبى وراء تفجير الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة عمليات نينوى اليوم الأحد، ما تردد بشأن اتهام أحد عناصر قوات الحشد الشعبى بالوقوف وراء التفجير الذى وقع أمس، شرقى مدينة الموصل العراقية.
وقالت قيادة عمليات نينوى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه بعد الحادث الإرهابى الجبان اثر تفجير دراجة نارية فى منطقة المجموعة الثقافية، تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعى اسم المدعو ظاهر الجبورى المنسوب إلى الحشد الشعبى، "وهو أمر لا أساس له من الصحة".
وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى قد أكد - أمس - أن جهاز الأمن الوطنى تعرف على صاحب الدراجة المفخخة التى انفجرت فى مدينة الموصل، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة نينوى تنفى وقوف أحد عناصر الحشد الشعبى وراء تفجير الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.