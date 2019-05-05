تحرك من محمد بن سلمان بشأن طفل "سرقه الخبيث"

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على "تويتر": "سيدي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود —حفظه الله- يوجه بمعالجة الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان، على حسابه الخاص، حيث يعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورما خبيثًا، أفقده إحدى عينيه".

​ويعاني الطفل ذو العام وأربعة أشهر من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه، ويقول جابر فيصل آل عوفان، والد الطفل المصاب، إن المعاناة بدأت منذ لحظة ولادته، حيث سبب له الحبل السري اختناقا بعد التوائه على رقبته، وأصيب بسوائل في جسمه، وضمور في الدماغ، أدى لتدهور صحته حتى أصيب بورم في عينه، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتابع آل عوفان: "راجعت بابني منذ بداية ولادته وإصابته بالمرض، إلى يومنا هذا، أكثر من 7 مستشفيات في اليمن، وكان آخر رد تلقيته منهم قبل أيام: "عالج ابنك خارج اليمن قبل أن يموت".

وأضاف: "وضع ابني في تدهور، وحالته تزداد سوءا يوما بعد يوم، والمرض يتفشى في جسده، وصرخاته لا تتوقف، ولا حول لي ولا قوة".