قطر تتسلم "مهمة دولية" هي الأولى من تركيا

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "جرت مراسم الاستلام والتسليم الخاصة برئاسة قطر للشبكة، أمس السبت، تزامنا مع انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر الدبلوماسية الدولية العامة بمشاركة الدول الأعضاء بالشبكة".

وقالت الوكالة القطرية إن "خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، تسلم الرئاسة من شرف أتش، رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدولية العامة سابقاً ورئيس معهد يونس أمره الثقافي التركي.

وكانت دولة قطر قد حصلت على رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة بالإجماع، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وتهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف بين المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العامة في جميع أنحاء العالم.

وأنشئت الشبكة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وحصلت دولة قطر على عضويتها في العام 2017، وتأسست من قبل المؤسسات العامة والثقافية في تسع دول، هي الفلبين والمكسيك وكوريا وتايوان ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسنغافورة وتركيا، فضلا عن معهد يونس إمري في العاصمة الكورية الجنوبية.