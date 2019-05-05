الخارجية الأمريكية: غارات إسرائيل "دفاع عن النفس"

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها تدين إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
© REUTERS / SUHAIB SALEM
وتابعت "تدين الولايات المتحدة بشدة استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزة على المدنيين الأبرياء في إسرائيل".
ومضت "وندعو المسؤولين عن هذا العنف، إلى وقف هذا العدوان بصورة فورية".
واستطردت
نحن نقف إلى جانب إسرائيل، ونؤيد بالكامل حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات البغيضة.
وأتمت بقولها "كما سبق ووضحنا في استشارات السفر التابعة للخارجية الأمريكية، نطالب المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر، والبقاء في حالة تأهب لحالات الطوارئ".
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، استهدافها مدينة عسقلان الإسرائيلية بخمسين قذيفة صاروخية.
قالت غرفة العمليات في بيان: "المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض".
© REUTERS / Amir Cohen
وقالت غرفة العمليات في بيان: "المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض".
وألغت إسرائيل الدراسة بمدارسها القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن الشرطة قولها، إن مواطنا إسرائيليا لقى مصرعه في هجوم صاروخي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نقله إلى المستشفى، وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 7 أشخاص.
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