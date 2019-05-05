واشنطن تؤيد القصف الاسرائيلي الذي طال مكتب الخليج 365 بغزة

واشنطن/ الخليج 365

تجنبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، التعليق على القصف الاسرائيلي لمبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 بقطاع غزة، وأدانت إطلاق صواريخ من القطاع نحو إسرائيل.

وفي معرض ردها على سؤال لمراسل الخليج 365، لم تدل أورتاغوس، بأي تعليق على استهداف مكتب الوكالة، وقالت إن بلادها "تؤيد بصورة تامة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "الولايات المتحدة تدين الاطلاق المكثف والمتواصل للصواريخ تجاه المدنيين الأبرياء في إسرائيل، من غزة، من قبل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني".

وتابعت " ندعو المسؤولين عن العنف، إلى وقف هذه الأعمال العدائية فورا".

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وأردفت: "نقف إلى جانب إسرائيل، وندعم بصورة تامة، حقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الشنيعة".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية، برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

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