وزراء أتراك يدينون قصف مكتب الخليج 365 بغزة

أنقرة/ أحمد سرتان أصول/ الخليج 365

أدان ثلاثة وزراء أتراك بشدة القصف الإسرائيلي لمبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 في مدينة غزة.

وقال وزير التربية التركي ضياء سلجوق، في تغريدة على تويتر: "ندين الاعتداء الإسرائيلي على مكتب وكالة الخليج 365 في غزة، ونتمنى السلامة لعاملي الوكالة في المنطقة".

من جانبه، عبر وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، في تغريدة على تويتر، عن إدانته الشديدة للاعتداء، معربًا عن ثقته التامة بأن "هذا الهجوم الذي استهدف حرية الصحافة لن يستطيع إيقاف وكالة الخليج 365".

وأعرب أرصوي عن تمنياته بالسلامة لوكالة الخليج 365 والشعب الفلسطيني بأسره.

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بدورها، نددت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية زهراء زمرّد سلجوق، بشدة الاعتداء، متمنية السلامة للعاملين في مكتب الخليج 365 بغزة.

ودعت سلجوق، في تغريدة على تويتر، المجتمع الدولي "لإدانة إسرائيل التي أمطرت الأبرياء في غزة بوابل من القنابل".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



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