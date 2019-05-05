استشهاد 7 فلسطينيين بغزة ومقتل إسرائيلي بعسقلان

غزة/الخليج 365-

استشهد 7 فلسطينيين وجرح 43 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ صباح أمس السبت؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف أكثر من 120 موقعا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان أحدث ضحايا الغارات، فلسطينييْن اثنين، استشهدا في مخيم البريج، وسط القطاع، بعد استهداف طائرة مجموعة من الأشخاص.

ولاحقا، قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن الشخصين، من عناصرها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين استشهدوا، بينهم سيدة وجنينها وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر 14 شهرا.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

**قصف مقر الخليج 365

وكان من الأهداف التي تعرضت للقصف من قبل المقاتلات الإسرائيلية، مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الخليج 365 للأنباء، التركية، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يضم 11 صحفيا، ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، في تغريدة نشرها، على حسابه في موقع تويتر، بشدة، استهداف إسرائيل مكتب وكالة الخليج 365 بغزة.

وقال أردوغان: "ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مكتب وكالة الخليج 365 (..) ورغم كافة هذه الاعتداءات ستواصل تركيا ووكالة الخليج 365 الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال المدير العام، لوكالة الخليج 365، شنول قازانجي، في بيان، إن استهداف إسرائيل، مكتبها بغزة؛ "لن يثني عزيمتها".

وأضاف "قازانجي"، إن الخليج 365 "ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل، للعالم بأسره".

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وتابع: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف وبشكل مباشر مكتب وكالة الخليج 365 وموظفيها في غزة (..) هذا الهجوم هو على الصحافة الحرة وحق الجمهور في الحصول على الأخبار، مشددًا أنه ليس الأول من نوعه في فلسطين".

**مقتل إسرائيلي

على الجانب الآخر، قُتل رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عامًا، فجر اليوم الأحد، بعد سقوط صاروخ على منزل، في مدينة عسقلان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الرجل يبلغ من العمر 60 عاما، ونقل إلى مستشفى برزيلاي القريب بعد إصابته بشظية في صدره وبطنه، لكنه توفي لاحقا.

بدورها نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلي على موقعها الالكتروني، عن مسعفين أنه كان "فاقد الوعي بعد إصابته في صدره".

ونقلت هآرتس، عن مؤسسة نجمة داود الحمراء، المختصة بتقديم خدمة الإسعاف، أن 58 شخصا تلقوا علاجًا طبيًا، بينهم 45 عانوا من الذعر، فيما أصيب ثلاثة بشظايا بينهم امرأة، وصفت جراحها بالخطيرة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن الجيش إن نحو 250 صاروخا أُطلق من غزة، باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، ومن بينها بئر السبع، واسدود وعسقلان.

**جهود وساطة

وعادة ما تقود مصر، الوساطة بين إسرائيل، والفصائل الفلسطينية، ونجحت في مرات عديدة في وقف القتال بين الجانبين، والتوصل لتفاهمات، تقول حركة حماس، إن إسرائيل لا تلتزم بها.

ولم يتضح حتى الساعة، عمّا إذا كانت مصر ستنجح في تهدئة الأمور.

ويتواجد رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، ورئيس حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في العاصمة المصرية القاهرة، منذ يوم الخميس الماضي، لإجراء مباحثات مع جهاز المخابرات العامة المصرية، حول جهود التهدئة.

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن الأمم المتحدة، "تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في غزة".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر:" أدعو إلى وقف التصعيد الفوري والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، أولئك الذين يسعون إلى تدميرها (التفاهمات) سيتحملون مسؤولية الصراع الذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع".

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