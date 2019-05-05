إخوان الأردن: الإدارة الأمريكية شريكة في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المحاصر

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

أدانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن العدوان الإسرائيلي على غزة، واصفة ما يجري هناك بأنه "استمرار لجرائم الإحتلال وارهابه الدموي"، وأن الإدارة الأمريكية شريكة في الجرائم الدموية بحق الفلسطينيين.

وقالت الجماعة في بيان، إنها "تتابع باهتمام كبير التصعيد الخطير والعدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، كاستمرار لجرائم الاحتلال وارهابه الدموي بحق شعب أعزل يتعرض لأبشع أشكال الإرهاب.. بشكل ينافي أبسط مبادئ الإنسانية ويرمي بعرض الحائط بكل القوانين والإتفاقيات الدولية".

وأضافت "إن جماعة الإخوان المسلمين إذ تدين هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، لتؤكد حق الشعب الفلسطيني وقواه الشعبية ومقاومته بمواجهة هذا العدوان والدفاع عن الأبرياء المحاصرين أمام آلة الدمار والقتل الصهيونية".

وأكدت "إن الاحتلال الصهيوني ما كان ليتمادى بجرائمه وعدوانه وغطرسته لولا الإنحياز الكبير من الإدارة الأمريكية له والدعم المتواصل لهذا الاحتلال وجرائمه مما يجعل الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الجرائم الدموية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد".

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واستدركت "لا يمكن قراءة هذا التصعيد الخطير بعيدا عن المخططات الصهيوأمريكية للنيل من الشعب الفلسطيني وتحطيم صموده وإرادته لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما لن يتم باذن الله فالشعب الفلسطيني ثابت صامد لن يكل ولن يمل حتى تحرير الأرض والمقدسات".

ودعت الجماعة في ختام بيانها "الأمة العربية والإسلامية بشعوبها وتياراتها وحركاتها وقواها السياسية والشعبية للانتصار للشعب الفلسطيني وتضحياته والتنديد بجرائم المحتل وعدوانه الغاشم".

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وأسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينين ومقتل مستوطن يهودي.

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