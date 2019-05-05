مدير الخليج 365 يطالب بتحرك دولي ضد الاعتداء على حرية الصحافة في غزة

إسطنبول/محمد عقل/الخليج 365

طالب رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365 التركية، المديرالعام، شنول قازانجي، المؤسسات الإعلامية الدولية والوطنية برد فعل ضد العدوان على مبنى يضم مكتب الوكالة في غزة، الذي يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وقال "إن استهداف إسرائيل، مساء السبت، مبنى يضم مكتب الوكالة في غزة؛ "لن يثني عزيمتها".

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المبنى بخمسة صواريخ، بحسب مراسلنا في القدس.

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وحذر قازانجي من أن التزام الصمت سيمهد الطريق أمام إسرائيل لاستهداف مؤسسات أخرى مستقبلًا.

وأضاف: "كما ننتظر من المنظمات الدولية التي تزعم اهتمامها بحرية الصحافة وتتجاهل في الوقت ذاته اعتداءات إسرائيل؛ أن تظهر ردود أفعال صادقة".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

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