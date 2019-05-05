بينها 7 بنايات سكنية.. إسرائيل تقصف 200 هدف مدني بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إن الطائرات الإسرائيلية الحربية والآليات المدفعية قصفت، منذ أمس السبت، نحو 200 هدف مدني في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضاف المكتب، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه، "من بين تلك الأهداف مبان سكنية، ومساجد، وورش حدادة، ومحال تجارية، ومؤسسات إعلامية، ودفيئات زراعية".

ووثّق المكتب الإعلامي تدمير الجيش الإسرائيلي لنحو 7 بنايات سكنية بشكل كامل؛ تواجد فيها نحو 3 مؤسسات إعلامية من بينها مكتب وكالة الخليج 365 للأنباء، التركية.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، بحسب المكتب الإعلامي، 4 منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.

وبيّن أن مئات المنازل السكنية المجاورة للمناطق المستهدفة تضررت بشكل جزئي جرّاء القصف العنيف.

واستهدفت الطائرات الحربية مسجد "المصطفى" بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، إلى جانب 3 ورش حدادة في حيّ الزيتون والشُّجاعية شرقي غزة، بحسب المكتب الإعلامي.

كما قصف الجيش الإسرائيلي موانئ الصيادين في مدينة غزة، ومدينتي خانيونس ورفح، جنوبي القطاع.

ورصد المكتب الإعلامي قصف سيارة ودراجة نارية (تجر عربة)، بشكل مباشر، إلى جانب تضرر عشرات السيارات التي تعود ملكيتها لمواطنين، و4 سيارات تابعة للخدمات الصحية.

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وذكر أن "الجيش الإسرائيلي استهدف أراض فارغة في محيط جامعتين، ما تسبب بتضررهما، وتضرر عدد غير محدد من المدارس".

وبيّن أن عشرات الدفيئات الزراعية تضررت نتيجة استهداف أكثر من 30 أرض زراعية في مناطق مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي إن الطائرات الحربية استهدفت نحو 21 موقعا عسكريا للتدريب، وحوالي 17 مرصدا (برج مراقبة) يتبعون لفصائل المقاومة.

ومنذ أمس السبت، استشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وجرح 47 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إنه قصف الليلة الماضية نحو 60 هدف في قطاع غزة، ليبلغ العدد الإجمالي لتك الأهداف منذ السبت حوالي 200 هدف، فيما أشار في بيان سابق أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

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