الشورى يناقش تعديلاً على المادة “77” يرفع قيمة تعويض المفصول تعسفيًا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت مصادر أن مجلس الشورى سيناقش في جلسته بعد غد (الثلاثاء) تعديلات على المادة 77 من نظام العمل، لرفع قيمة تعويض العامل المفصول تعسفياً.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “المدينة”، أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة التعويض للموظف المفصول لسبب غير مشروع، دون التقيد بحد أقصى للتعويض.

وأضافت أن اللجنة رأت عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر؛ إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر، وبالتالي فإن نظر المحكمة في تقدير ذلك يعد تفريغاً لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، والحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء مدة أطول في المملكة.