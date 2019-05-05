الجوازات: شرط مهم لاستخراج تأشيرات الخروج والعودة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت إدارة الجوازات أنه يجب توفر مدة أكثر من 90 يوما في صلاحية الجواز للحصول على التأشيرة المطلوبة.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد السائلين: “هل يشترط عند السفر أن يكون باقي في صلاحية الجواز ثلاثة أشهر حتى لو العودة ستكون قبل انتهاء الجواز للمقيمين”.

وردت الجوازات، قائلة: “التعليمات تشترط توفر مدة أكثر من 90 يوما في صلاحية الجواز للحصول على التأشيرة المطلوبة (خروج و عودة).