مقتل سبعة جنود فنزويليين جراء تحطم مروحيتهم العسكرية

الخليج - واس

قُتل سبعة جنود فنزويليين جراء تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم في جنوب شرقي العاصمة كاراكاس.

وعبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على صفحته في موقع تويتر عن حزنه العميق للحادث.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز أن مروحية من طراز كوجار سقطت في بلدية إل هاتيلو صباح السبت أثناء سفرها من كاراكاس إلى سان كارلوس بولاية كوجيديس.

وأضاف الوزير أن السلطات تعمل في مكان الحادث للعثور على الجثث، موضحًا أنه أمر بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.