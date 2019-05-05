وزارة_الصحة توضح الوقت الأمثل لممارسة الرياضة في #رمضان

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وزارة الصحة، عن الوقت الأمثل لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك.
ووجهت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، 4 نصائح عند ممارسة الرياضة، تتمثل في: عدم إرهاق الجسم، والحرص على التواجد في جو معتدل وتهوية جيدة.
كما نصحت وزارة الصحة باستشارة الطبيب في حال وجود مشكلة صحية والشعور بالتعب، إضافة إلى ممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور.
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