كيف تستعيد سوريا فرض سيطرتها على كامل أراضيها؟.. محلل عسكري يجيب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أمس الأول، أن الدولة السورية ستحرر جميع أراضيها وبكل السبل من الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي على حد قوله.

وقد أثار تصريح "المقداد" كثير من التكهنات، خاصة حول مصير مدينة إدلب آخر جيوب الفصائل المسلحة في سوريا. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

في هذا السياق قال المحلل السياسي والعسكري السوري العميد علي مقصود، إن الدولة السورية تستعيد عافيتها بعد الهزائم المتتالية والساحقة التي أوقعتها بالجماعات الإرهابية والمسلحة.

وأضاف "مقصود" في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "كل سنتيمتر من سوريا لا بد أن يعود إلى سيادة الدولة السورية، وأي قوة أجنبية موجودة ستغادر سوريا لأنها قوة احتلال سلما أو بالقوة العسكرية المسلحة".

وتابع: "لا يوجد دولة في العالم تفرط في أرضها وهذه القوى التي استغلت الاضطرابات في سوريا وتآمرت علينا وعلى رأسها التحالف التركي الإخواني الأمريكي الصهيوني، كلها ستهزم والتاريخ لن ينسى لهم ما فعلوه بحق السوريين".

وقال "مقصود" عن التواجد الروسي أو الإيراني في سوريا: "القوات الروسية دخلت سوريا بشكل قانوني وشرعي وبموافقة الدولة السورية والحكومة الشرعية، أما أي قوة دخلت سوريا بغير ذلك فهي قوة احتلال ومخالفة لكل المواثيق والعهود الدولية التي أكدت احترام سيادة الدول".

وقال "مقصود": "استطاعت سوريا هزيمة مخططات التقسيم والفوضى التي حيكت في الظلام بدعم تركي قطري لجماعات الإرهاب، وهي الآن في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد".

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وتابع: "وبالتالي إعادة السيطرة على كل سوريا أولويتنا في المرحلة المقبلة، وأوجه في هذا السياق الشكر لكل من وقف مع الشعب السوري وعلى رأسهم الشقيقة مصر". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وفيما يلي أبرز ملامح الخريطة العسكرية في سوريا:

- الحكومة السورية استعادت السيطرة على نحو 95% من الأراضي التي فقدتها.

- الحكومة السورية تسيطر على نحو 60% من سوريا.

- تنظيم "داعش" الإرهابي: هزم في "الباغوز" التي لا تتجاوز 4 كيلومترات.

- الفصائل المسلحة: تجمعت في "إدلب" آخر معاقلها بنحو 10% من مساحة سوريا.

- الأكراد: يسيطرون على منطقة شرق الفرات التي تبلغ أكثر من 30% في سوريا. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press