الجامعة العربية تطالب بحماية دوليّة للشعب الفلسطيني

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طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولجان حقوق الإنسان في العالم بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له تعقيبًا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، على أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية أصبح مفروضا على المجتمع الدولي الكف عن صمته، والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لإلزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية.

وجدّد الأمين العام المساعد تأكيده أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرا إلى أن الوضع شائك ومضطرب بسبب أن إسرائيل أنهت كافة الاتفاقيات الموقعة والولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية.

وطالب الأمين العام المساعد بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني حيث يتعرض قطاع غزة لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية، فيما تتعرض الضفة الغربية بما فيها القدس من توغل استيطاني واعتداءات على المواطنين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.