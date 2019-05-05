وزارة الزراعة: الجراد على بعد 50 كم من الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة صرح الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي الى ان الوزارة تتأهب لاحتمالية دخول اسراب من الجراد بالقرب من منطقة المدورة في معان حيث تشير اخر المؤشرات والتبوعات المسحية من خلال فرق الرصد خارج الحدود الى امكانية دخول اسراب من الجراد قريبة من الحدود الاردنية السعودية بواقع ٥٠ الى ١٠٠ كم لخارج الحدود واكد المجالي على ترأس معالي وزير الزراعة ووزير البيئة م ابراهيم الشحاحده لغرفة العمليات في معان و جاهزية الوزارة لتعامل مع هذه الافه من خلال كوادرها المتخصصة وشركائها وفرق المسح والمكافحة المنتشرة في كافة المحافظات وخاصة المناطق الجنوبية ونوه المجالي الى ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن غرفة الطوارئ المنعقدة في مبنى الوزارة حاليا برئاسة امين عام وزارة الزراعة وتضم كافة المؤسسات الشريكة من سلاح الجو والدفاع المدني والبادية الملكية والجمارك وسلطة اقليم العقبة.

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