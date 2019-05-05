العراق يحبط مخططا داعشيا ويقتل قياديا بارزا

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-moi.gov.iq صورة أرشيفية لعناصر من قوات الداخلية العراقية

وذكر بيان صادر عن الاستخبارات العراقية، أنه بعد متابعة دقيقة استمرت لعدة شهور لقيادات داعش الإرهابية الداخلة من سوريا لغرض إعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة الأمن في محافظة نينوى، تمكنت "خلية الصقور الاستخبارية" بفريقيها الفني والتكتيكي من قتل الإرهابي المدعو عبدالغفور عبدالله كرموش والذي يشغل منصب ( أمني ولاية الجزيرة )، من خلال نصب كمين له في شمال تلعفر.

وأضاف البيان: "اضطر أحد مرافقي كرموش إلى تفجير نفسه. وقد تم تنفيذ العملية بإسناد من استخبارات الفرقة الخامسة عشر للجيش العراقي، وعمليات الحشد الشعبي في نينوى".

واختتم "الإرهابي المنوه عنه هو المسؤول عن قتل العشرات من الأبرياء من أبناء مدينتي الموصل وتلعفر".

وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي "داعش" بشكل تام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله، لكن فلول التنظيم تشن هجمات بين الفينة والأخرى.

كذلك أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم "داعش" في الباغوز، في مارس الماضي، وهزمته بعد معركة دامت أشهر.