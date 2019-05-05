دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رصد هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL في متجر Best Buy ظهر على التقنية بلا حدود.

قبل الإعلان الرسمي عن هاتف Pixel 3a وPixel 3a XL نشرت تسريبات خرجت من متجر Best Buy لهواتف جوجل المتوسطة مع صندوق التغليف.

وقد رصدت التسريبات الجديدة عبر Android Police الذي كشف عن صور خرجت من Best Buy في اوهايو، وذلك قبل عقد جوجل لمؤتمرها القادم في 7 من مايو في كاليفورنيا.

ولقد كشفت تسريبات Pixel 3a على أن الهاتف يضم شاشة بحجم 5.6 إنش، مميزة بدقة عرض 1080 في 2220 بيكسل بجودة FHD بلس، كما يأتي الهاتف بأبعاد 18.5:9.

من جانب أخر يأتي هاتف Pixel 3a XL بحجم 6 إنش في الشاشة المميزة بجودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2160 بيكسل، مع أبعاد 18:9، كما تم تأكيد رقاقة معالج Snapdragon 670 في كلا الهاتفين، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي النموذج الرئيسي في كلا الهاتفين بسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً من المقرر أن تتوفر الهواتف بسعة 64، و128 جيجا بايت.

ويضم كلا الهاتفين كاميرة خلفية بدقة 12.2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً تقدم جوجل نمط التصوير الليلي Night Sight في كلا الهاتفين.

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هاتف Pixel 3a يضم بطارية بقدرة 3000 mAh، بينما يأتي الإصدار الأكبر بقدرة 3700 mAh في البطارية، كما يأتي الهاتفين مع شاحن 18W.

الأسعار المتوقعة لهاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL

تشير التسريبات إلى أن هاتفي Pixel 3a يأتي بسعر 399 دولار، بينما ينطلق هاتف Pixel 3a XL بسعر يبدأ من 479 دولار.

المصدر

هذا الموضوع رصد هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL في متجر Best Buy ظهر على التقنية بلا حدود.