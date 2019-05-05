بعد عزل البشير... الإمارات تكشف السبب الرئيسي للأزمة في السودان

وكتب قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل".

وأضاف: "بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان".